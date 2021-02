Chalon : Rémy Delpon explique le départ d'Eric Buckner

Comme annoncé, le pivot Eric Buckner (2,08 m, 30 ans) quitte l'Elan Chalon afin de rejoindre Astana au Kazakhstan. L'ancien joueur de l'ASVEL et Monaco n'aura pas trouvé sa place en Bourgogne, alors qu'il était attendu comme un joueur majeur.

"C’est un échec pour lui et pour nous, a avoué le directeur du club Rémy Delpon dans Le Journal de Saône-et-Loire. Il devait être normalement l’un des joueurs majeurs du recrutement et tout le monde était unanimement content de le voir signer pour deux ans. Les différentes discussions n’ont pas donné lieu à beaucoup d’évolution. Je sais qu’il n’était pas forcément satisfait non plus de sa situation donc c’était dans l’intérêt des deux de trouver une solution. Elle est tombée mercredi soir."