Chalon a "l'un des plus gros effectifs de Jeep ÉLITE" selon Jean-Denys Choulet

Ce dimanche, pour la 20e journée de Jeep ELITE, la Chorale de Roanne reçoit l'Elan Chalon à la Halle Vacheresse. C'est un match très important pour le maintien, les deux équipes ayant le même bilan de 6 victoires pour 13 défaites. Cette rencontre aura certainement un enjeu particulier pour l'entraîneur de Roanne Jean-Denys Choulet. En effet, ce dernier a été le coach de l'Elan Chalon durant les six dernières années. En mésentente avec le président Dominique Juillot, il a quitté le club bourguignon l'été dernier, un an avant la fin de son contrat.

Cependant, selon lui, le favori ce dimanche après-midi sera l'équipe visiteuse. En effet, l'effectif présenté par Chalon-sur-Saône est selon ses dires bien supérieur à celui de la Chorale.

"Sans me cacher, il y a un monde d'écart entre les deux effectifs, annonce-t-il dans Le Progrès. (Jaron) Johnson, (Marcus) Thornton, (Ronald) Roberts, (Justin) Robinson, je les connais pour les avoir eus avec moi ou avoir été en contact. Ils sont plus "Choulet qu'Hervé". Je m'en méfie d'autant plus qu'ils ont un potentiel basket et athlétique énorme, NBA pour presque tous et Euroligue avec (Sean) Armand. Actuellement, c'est l'un des plus gros effectifs de Jeep ÉLITE."