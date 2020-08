Chalon cherche toujours son poste 5, Julien Espinosa prône la patience

Les vertues de la patience : voilà la philosophie prônée par Julien Espinosa dans la quête de son poste 5. Pour l'instant, Ousmane Camara est le seul pivot professionnel sous contrat à l'Élan Chalon. Pour la reprise de l'entraînement, le club doit s'appuyer sur le jeune Yvan Mbaya (2,08 m, 19 ans), qui évolue avec les Espoirs. Mais à l'image de son coach, Chalon ne désespère pas de trouver et recruter la perle rare qui viendra compléter l'effectif.

"Le poste 5, on a des pistes parce qu'on connaît le marché", explique Julien Espinosa dans une vidéo postée par le club. "On a travaillé à plusieurs moments pour recruter ce poste 5. On l'a fait pendant le premier marché, en mai-juin ; ensuite, on a laissé passer quelques semaines, on a fait un deuxième essai sur la deuxième quinzaine de juillet ; et puis, faute d'avoir trouvé le joueur qui correspond à nos critères, on s'est dit que pour la reprise on allait s'appuyer sur Yvan Mbaya, qui est revenu en forme. On va s'appuyer sur lui encore une semaine ou deux pour patienter et enfin trouver le joueur qui nous correspond. On a préféré être patient. Vu les noms qui commencent à nous être proposés, on se dit qu'on a peut-être eu raison d'attendre."