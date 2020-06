Chalon discute "quasi quotidiennement" avec Blake Schilb mais...

Suspendu aux cintres du Colisée depuis le 12 mai 2019, le n°11 de Blake Schilb pourrait-il être redescendu prochainement ? C'est une possibilité qui ne cesse de prendre de l'épaisseur depuis que le CCRB a officialisé le départ de son ailier américano-tchèque.

Alors qu'il nous avait laissé entendre l'année dernière que Châlons-Reims serait l'ultime défi de sa carrière, le natif de Loyola (Illinois) ne semble finalement pas prêt à prendre sa retraite cet été. Et naturellement, afin de refermer le livre en beauté, les regards se tournent vers le club qui l'a fait roi, Chalon-sur-Saône.

Consacré meilleur joueur de l'histoire de l'Élan, Blake Schilb a emmené l'équipe bourguignonne vers des sommets qu'elle n'avait encore jamais tutoyé jusque-là. Comme le disait Steed Tchicamboud, il était "Michael Jordan en France" et sous sa houlette, Chalon s'est adjugé la triple couronne en 2012, un an après avoir inscrit une première ligne à son palmarès avec la Coupe de France 2011. Resté une idole absolue au Colisée, le MVP de Pro A 2012 n'a pourtant pas connu que des succès ensuite. S'il a prouvé qu'il pouvait réussir ailleurs qu'en France en remportant l'EuroCup 2016 avec le Galatasaray Istanbul, le double All-Star n'a pas laissé des souvenirs impérissables à l'Étoile Rouge de Belgrade (2013/14), au Paris-Levallois (2014/15) ou au Betis Séville (2017/18). De même, s'il n'y a rien à redire sur ses performances individuelles (11,1 points à 53%, 4,1 rebonds et 3,8 passes décisives pour 14,8 d'évaluation de moyenne cette saison alors qu'il était souvent utilisé en tant que sixième homme de luxe), son passage en Champagne n'a pas réellement permis à Châlons-Reims de franchir un cap dans la hiérarchie de la Jeep ÉLITE. C'est précisément pour cette raison, pour ne pas écorner une image immaculée, que l'Élan Chalon et Blake Schilb s'interrogent encore sur l'éventualité de lier leurs destins une nouvelle fois.

« Le problème est que Blake est parti il y a 7 ans et qu'il a gardé un statut d'icône ici », a expliqué le general manager Rémy Delpon au cours d'un live Youtube en début de soirée. « La preuve, il a été élu meilleur joueur de l'histoire de l'Élan alors qu'il y en a d'autres qui ont fait de la NBA ou de l'EuroLeague. Blake a laissé un souvenir impérissable parce qu'il a fait quatre ans ici et qu'on a gagné tous les titres avec lui. Il y a un risque que l'on attende Blake au niveau qu'il avait en 2013. Techniquement, c'est évident qu'il a le même mais il a quand même sept années de plus. Je pense que ce n'est pas évident pour lui de se dire de revenir à Chalon, là où il a tant brillé, car finalement, il a tout à perdre. S'il ne revient pas et va ailleurs, il aura toujours son maillot accroché ici et restera le meilleur joueur de l'histoire. S'il revient, c'est presque pour oublier le passé et démarrer un nouveau challenge. On en a parlé, le coach a échangé avec lui... On ne sait pas et lui non plus. Est-ce la solution de facilité de revenir à Chalon ? Justement, non, c'est la solution de difficulté pour lui car il se remettrait en danger. Il faut qu'il en ait envie, qu'il en soit conscient et qu'il fasse quelques efforts aussi (il sourit). Donc on n'y est pas encore mais cela ne veut pas dire que la piste est fermée. On en discute quasi quotidiennement. »