Chalon prend le dessus sur Cholet après prolongation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'Elan Chalon a repris le championnat par une victoire contre Cholet, après prolongation (84-79). Si Cholet a pris le meilleur départ (12-21 après 10 minutes), la partie a été serrée. Les locaux ont provoqué de nombreuses fautes à Michael Stockton, qui n'a joué que 21 minutes. Néanmoins, c'est ce dernier qui a ramené les Maugeois avec un 6-0 dans le money time.

Toutefois, les Bourguignons ont pu compter sur un Garrett Sim (26 points à 10/13 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 31 d'évaluation en 26 minutes) décisif alors que l'autre arrière, Sean Armand ne trouvait pas la mire (2/13). Le nouveau pivot Mārtiņš Meiers a parfaitement réussi ses débuts (20 points à 10/12, 10 rebonds et 4 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 34 minutes) et Chalon, malgré 25 balles perdues, a signé sa quatrième victoire de la saison. Cholet, qui a fait sans Yoan Makoundou, enchaîne les défaites.

