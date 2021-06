Chalon relégué, Mickaël Gelabale se dit "dégoûté" au vu du "potentiel" de l'équipe

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Ce sont deux institutions qui descendent en Pro B. L'Elan Chalon et Mickaël Gelabale (2,01 m, 38 ans). L'ancien international français s'est démené pour tenter de permettre au club bourguignon de rester en Jeep ELITE. Mais ça n'a pas fonctionné, avec une défaite finale à Orléans mardi soir (87-79). Malgré les changements de joueurs et du coach, malgré la présence de talent et d'expérence, l'alchimie ne s'est jamais faite et le club double champion de France (2012 et 2017) a fini à la 17e place, synonyme de relégation au niveau inférieur.

« Je suis déçu. Dégoûté, a avoué Mickaël Gelabale dans le Journal de Saône-et-Loire. Cette saison, on n’a pas arrêté de dire qu’on avait une équipe talentueuse. Mais ça n’a pas fonctionné sur le terrain. Je suis dégoûté quand je vois le potentiel qu’on avait… Ce (mardi) soir, on perd de peu encore, oui. Mais on n’a pas su montrer un visage combatif sur les trois, quatre derniers matches. Pour moi, ce n’est pas à Gravelines le tournant. Ça a commencé bien avant. Et là, on paye les conséquences. »

Prolongé deux ans à Chalon début juin 2020, le capitaine de l'Elan Chalon va potentiellement vivre la première saison en Pro B de sa carrière. Son dernier challenge sera peut-être son dernier challenge en carrière. Ce n'est pas forcément ce qu'il avait imaginé.