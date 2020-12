Chalon-sur-Saône enfonce Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Châlons-Reims a été pris à la gorge d'entrée par une formation de Chalon-sur-Saône qui a rapidement trouvé du rythme en attaque. Garrett Sim (14 points) et Sean Armand (18 points) par deux fois ont donné le ton de loin en fin de premier quart-temps, et l'Elan a enchaîné avec un 14-3 marqué par l'agressivité d'Eric Buckner (14 points) et Myles Hesson (15 points). Jordon Crawford a ponctué le festival de sa nouvelle formation pour porter le score à 30-46 à l'heure du repos.

+27 pour l'Elan après trois quart-temps

Déjà en grande difficulté en attaque, Châlons-Reims a ensuite dû essuyer un coup de chaud du tandem Armand-Crawford dans un troisième quart-temps bouclé à +27 pour Chalon-sur-Saône suite au nouveau dunk de Myles Hesson et à un dernier panier signé Garrett Sim (46-73).

Le sursaut d'orgueil du CCRB en fin de partie, mené par le trio Archie-Velicka-Leslie, n'aura pas servi à grand-chose (32-14), si ce n'est se rassurer quant au potentiel de cette équipe pour les prochaines échéances, et limiter un revers à moins de dix points (78-87).

Les stats du match