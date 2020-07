Châlons-Reims aimerait faire venir Junior Mbida

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la recherche d'un autre pivot pour partager le poste avec Jimmie Taylor, le Champagne Châlons-Reims Basket s'intéresse à Junior Mbida (2,06 m, 30 ans) selon nos informations. Le club marnais lui a même transmis une proposition de contrat pour la saison prochaine.

Le Camerounais, solide joueur de Pro B, a tenté trois fois de s'intégrer en Pro A mais a peiné à s'exprimer, à Monaco, Cholet et Dijon (3,5 points à 53% et 2,5 rebonds pour 4,9 d'évaluation en 39 rencontres). Après une belle saison individuelle à Fos-Provence (10,6 points à 50,8% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,1 passe décisive pour 11,3 d'évaluation en 25 minutes), il pourrait de nouveau tenter l'aventure à l'étage supérieur en Champagne-Ardenne afin de succéder à Johan Passave-Ducteil, parti au Portel. Affaire à suivre.