Châlons-Reims fait craquer Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Mené de 3 points à la pause (40-43, 20'), le Champagne Basket est parvenu à renverser la situation pour s'imposer très largement à domicile face au BCM Gravelines-Dunkerque (87-70).

Gravelines-Dunkerque démarrait tambour battant

Privé de son meneur de jeu depuis quelques matchs, les Nordistes se réjouissaient de son retour sur le parquet ce vendredi soir. Face au Champagne Basket, Briante Weber (20 points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation) livrait une très belle prestation. Après avoir démarré la rencontre par un 7-0, les hommes de Cédric Heitz voyaient rapidement leurs adversaires du soir prendre leur distance dans ce premier quart temps (13-26, 10').

Le Champagne Basket n'avait pas dit son dernier mot

En difficulté dans ces dix premières minutes, les Marnais profitaient des nombreuses balles perdues adverses pour peu à peu combler l'écart (23-30, 15'). L'entraîneur maritime Serge Crevecoeur était alors contraint d'arrêter le jeu pour ainsi stopper l'hémorragie. Les Champenois retrouvaient leur adresse dans ce deuxième quart temps et pouvaient compter sur l'efficacité de la paire Jimmie Taylor (13 points et 8 rebonds pour 14 d'évaluation) - Joshiko Saibou (16 points et 3 rebonds pour 12 d'évaluation) pour recoller à un petit point à une minute de la mi-temps (38-39). Malgré un excellent retour des Champenois en fin de première période, le BCM Gravelines-Dunkerque conservait l'avantage à la pause (40-43, 20').

Dominique Archie en patron

Au retour des vestiaires, les joueurs de Cédric Heitz infligeaient un 9-2 aux Maritimes pour passer devant pour la première fois de la rencontre (49-45, 23'). Lucas Bourhis et ses coéquipiers se laissaient distancer quand Dominique Archie (20 points, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d'évaluation) permettait aux siens de prendre le large dans ce troisième quart temps (59-49, 26'). Mais les hommes de Serge Crevecoeur réagissaient une nouvelle fois. Malgré la belle réaction des Nordistes, le Champagne Basket allait attaquer ce dernier quart temps avec 8 longueurs d'avance (67-59, 30').

Si les Nordistes recollaient au score, les Marnais remettaient un coup d'accélérateur dans le sillage du trio Saibou-Taylor-Archie. Dominateurs en première période, les joueurs de Serge Crevecoeur prenaient l'eau dans le deuxième acte. Avec ce nouveau succès (87-70), le Champagne Basket signe une quatrième victoire de suite à domicile, en Jeep ÉLITE.

