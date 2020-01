Châlons-Reims remplace Nic Moore par Khalif Wyatt

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

[Mise à jour] Le Champagne Châlons-Reims Basket vient d'officialiser la signature du meneur/arrière américain Khalif Wyatt (1,93 m, 28 ans). Le club n'annonce pas encore le départ de Nic Moore.

KHALIF WYATT signe au @CCRBASKET



Le CCRB vient d’enrôler le joueur américain polyvalent pouvant évoluer au poste de meneur et d’arrière, avec une excellente adresse au shoot.



Plus d'infos sur le site https://t.co/kV4YaG3Gn0 pic.twitter.com/FwfuDacbXa — Châlons-Reims (@CCRBASKET) January 30, 2020

[Brève originelle] Seulement deux équipes n'avaient pas modifié leur effectif cette saison en Jeep ELITE : l'ASVEL et Châlons-Reims. Mais le CCRB quitte ce duo puisque, selon nos informations, le club marnais a décidé de remplacer le meneur shooteur Nic Moore par Khalif Wyatt (1,93 m, 28 ans).

Très gros scoreur à Temple, il a terminé son cursus NCAA avec le titre de meilleur joueur de la saison 2012/13 de l'Atlantic Ten, sa conférence. Il a ensuite lancé sa carrière en Chine, avant de passer par la D-League puis de s'établir en Israël pendant cinq ans. Avec l'Hapoel Holon, il a notamment croisé la route de Nanterre la saison passée en Ligue des Champions. Tournant à 18,9 points, 2,4 rebonds et 5,7 passes décisives sur la compétition, il avait dévoilé son talent au Palais des Sports Maurice Thorez avec 28 points à 9/12 aux tirs et 7 passes décisives pour 35 d'évaluation. Cependant, une nouvelle blessure au genou l'a stoppé et il a du rejoindre le championnat philippin sur la première partie de saison.

C'est donc un scoreur de haut-vol qui renforce le groupe de Cédric Heitz. Bien parti en championnat (5 victoires et 4 défaites), le CCRB a peiné depuis. La victoire à Pau de la semaine passé relance un peu la machine (8 victoires et 12 défaites).