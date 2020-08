Châlons-Reims va mettre Maxence Dadiet à l'essai

Le Champagne Châlons Reims Basket va mettre à l'essai le jeune Maxence Dadiet (1,92m, 21 ans) durant la présaison, si sa visite médicale se révèle concluante évidemment. Une information que nous a confirmé Cédric Heitz, entraîneur du CCRB :

"Actuellement, il a passé la visite médicale et on attend la validation de certains paramètres. Il pourrait donc être en mesure d'effectuer une période d'essai à l'intérieur d'un éventuel contrat"

Formé à Nanterre, Maxence Dadiet a été le douzième homme de l'effectif professionnel de Pascal Donnadieu au cours de la saison 2017/18. Il a par la suite rejoint Denain, réputé pour être une véritable rampe de lancement pour les jeunes joueurs. Le combo-guard de formation y a passé les deux dernières années, pour un temps de jeu moyen de 14 minutes en 57 rencontres de Pro B. Il n'a néanmoins pu apporter que 3,6 points, 1,1 rebond et 1,3 passe décisive pour 2,4 d'évaluation.

Cédric Heitz est également revenu sur le profil de joueur qu'est Maxence Dadiet mais aussi sur ce que ce dernier pourrait apporter :

"Son agent, qui est également celui de Yannis Morin, m'a demandé s'il était possible que je l'essaye dans le cadre de la présaison notamment. C'est un profil avec une expérience et une polyvalence sur plusieurs postes qui peut me permettre d'imaginer en faire une option. En tant que meneur ? C'est l'une des possibilités de son jeu mais lorsqu'on a essayé de le faire jouer à ce poste (sous le maillot de Denain notamment, ndlr), ça n'a pas été concluant donc je ne sais pas si c'est cette possibilité prioritaire que j'utiliserai. Mais avant ça, il faut qu'il puisse se montrer et donc il faut qu'il soit sur le terrain mais aussi que je puisse faire des entraînements d'un niveau suffisant et qui puissent me permettre de l'évaluer."