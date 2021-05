Champagne Basket : Jessie Begarin blessé, le club fait venir Marvin Clark

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Kangoeroes Basket Mechelen

A la recherche d'un pigiste médical pour suppléer l'absence de Jessie Begarin (aponévrose plantaire) jusque début juin, Champagne Basket a engagé Marvin Clark (2,01 m, 26 ans), en provenance de Belgique. Au club de Kangoeroes Basket Mechelen depuis 2 ans et sa sortie de l'Université de Saint John's (New York), le poste 3/4 américain a réalisé deux bonnes saisons en progressant d'une année sur l'autre.

En 2019/20, le natif de Kansas City (Missouri) a cumulé 12,7 points et 4,7 rebonds en 25 minutes et 15 matchs. Cette saison, il a tourné à 13,4 points et 5,1 rebonds en 28 minutes et 28 matches.

Décrit comme athlétique, agressif, scoreur et polyvalent, Clark devrait être qualifié pour le déplacement à Strasbourg, samedi.