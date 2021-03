Champagne Basket : Junior Mbida toujours incertain pour affronter l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaude

Ce qui ne devait être qu'une élongation au mollet, devient de plus en plus problématique pour le pivot de Champagne Basket, Junior Mbida. Absent depuis le match contre Limoges, le 6 mars dernier, le Franco-Camerounais passe de plus en plus de temps à l'infirmerie. Cédric Heitz, l'entraîneur de la formation Châlonnaise, espérait le voir de retour pour le déplacement chez l'ASVEL ce dimanche, mais l'ancien joueur de Fos Provence demeure incertain relate L'Union.

C'est une coup dur pour le Champagne Basket puisque Mbida restait sur deux très belles performances (13 points et 4 rebonds contre la JL Bourg et 21 points et 5 rebonds contre l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez). En relai de Jimmie Taylor, le pivot apportait du physique et de la défense mais aussi sa riche expérience LNB.

L'équipe était de retour à l'entrainement aujourd'hui à Tys. L'objectif de la semaine : préparer au mieux le gros déplacement à @LDLCASVEL dimanche ! pic.twitter.com/mRwxJ715Pp — Champagne Basket (@ChampBasketOff) March 23, 2021

Cédric Heitz va donc, sans doute, attendre le dernier moment pour prendre une décision concernant son pivot, qui ne sera pas de trop face à Moustapha Fall, Ismaël et Kevarrius Hayes. Le match contre l'ASVEL aura lieu ce dimanche à 17h, à l'Astroballe.