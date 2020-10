Champagne Basket : Travis Leslie a "très peu de chances" de jouer contre Orléans

Ce samedi, Champagne Basket joue à Orléans. Mais pour cette rencontre, l'équipe de Cédric Heitz devrait faire sans son ailier Travis Leslie. L'ancien joueur de l'ASVEL, Boulazac et l'Elan Béarnais s'est blessé au mollet à son retour à l'entraînement, alors qu'il avait été arrêté 14 jours à cause de la COVID-19.

"Il y a très peu de chances qu’il soit avec nous sur le terrain, explique Cédric Heitz, le coach dans L'Union. C’est une blessure qui fait suite à son arrêt prolongé à cause du Covid. Ce sont des traumatismes qui sont à craindre dans ces conditions. On se retrouve en difficulté lorsque quelqu’un a le Covid, même si certains sont positifs sans avoir de symptômes. Lui en avait, et pendant une semaine, il a été en difficulté."