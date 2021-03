Champagne Basket enchaîne contre Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Si Limoges menait 35-20 après 15 minutes de jeu contre Champagne Basket, le Cercle Saint-Pierre s'est incliné 74-72 après que la tentative d'égalisation de Philip Scrubb ait fait gamelle. En manque de rythme offensivement après la pause, l'équipe de Mehdy Mary s'est laissée déborder par des Marnais qui signent leur troisième victoire de suite après leurs succès à Pau puis contre Bourg-en-Bresse. Maladroits (6/28 à 3-points) et parfois battus au rebond, les Limougeauds ont fini derrière.

Du côté de Champagne Basket, Dominic Waters s'est encore montré performant (17 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives) alors que Jimmie Taylor a fini en double-double (12 points et 10 rebonds) et que la dernière recrue Joshiko Saibou a ajoué 13 points à 5/7, 3 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes.

Limoges a de nouveau un bilan négatif (5 victoires, 6 défaites) alors que Champagne Basket (4 victoires, 8 défaites) remonte au classement.

