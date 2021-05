Champagne Basket enfonce Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Lundi soir, Cholet s'est incliné à domicile contre une équipe du Mans largement diminuée en encaissant 95 points. Ce vendredi, face à un concurrent pour le maintien en Jeep ELITE, la formation d'Erman Kunter a presque fait pire. Malgré le retour d'une partie de leur public, les Maugeois ont perdu les quatre quart-temps (19-22 sur les trois premières périodes, 30-32 sur la dernière) pour s'incliner 98 à 87.

Pourtant sous pression, les Choletais ont laissé shooter leurs adversaires à 64,5% de réussite aux tirs. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont perdu 19 ballons. Comme un symbole, c'est Gerry Blakes, laissé en tribune depuis l'arrivée d'Ian Miller mais de retour dans le groupe avec la blessure de ce dernier, qui a fini meilleur marqueur de l'équipe (23 points en 25 minutes).

Champagne Basket, bien mené par Dominic Waters (10 passes décisives) mais également porté par l'adresse de Joshiko Saibou (22 points à 9/13 aux tirs) et la présence de Gani Lawal sous les panneaux (17 points à 7/9, 10 rebonds et 7 fautes provoquées pour 21 d'évaluation), fait la bonne opération de la soirée avec une 10e victoire en 26 rencontres. De plus, ils conservent le point-average sur Cholet (9 victoires, 17 défaites) qui reste sur quatre défaites de suite.

