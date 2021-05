Champagne Basket et Boulazac retrouvent la victoire, l'ASVEL et Orléans signent leur cinquième victoire de suite

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Après respectivement 5 et 13 défaites de suite, les deux relégables qu'étaient Champagne Basket et Boulazac se sont imposés ce mercredi soir en Jeep ELITE. Qu'étaient parce que les Champenois sortent de la zone rouge, laissant la 17e place à l'Elan Chalon. Mené 54 à 42 à la pause par Cholet, les joueurs de Cédric Heitz se sont rebellés pour revenir au score. Portés par un énorme Travis Leslie (31 points à 12/15 aux tirs et 3 rebonds pour 33 d'évaluation en 35 minutes), ils ont fini par passer devant. Sur leur lancée face à une équipe amorphe défensivement (52 points encaissés en deuxième mi-temps), ils ont fini par s'imposer 94-89 (voir les statistiques). Les vainqueurs du soir (8 victoires, 15 défaites) reviennent ainsi à un petit succès de leurs adversaires du soir (9 victoires, 15 défaites).

De son côté, Boulazac a battu Roanne pour la deuxième fois de la saison (91-94, statistiques à consulter en cliquant-ici). Les Périgourdins ont fait la course en tête et ont réussi à reprendre le dessus quand Justin Wright-Foreman a donné l'avantage aux Ligériens grâce à trois lancers francs (80-79). Car les deux hommes du match, Mouphtaou Yarou (15 points à 7/9, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation en 25 minutes) après un rebond offensif puis Aaron Best (21 points à 8/12, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 22 d'évaluation en 33 minutes) à 3-points, ont de suite répondu pour redonner 5 points d'avance aux siens (80-85). Avec cette quatrième victoire, Boulazac revient à 4 victoires du premier non relégable alors qu'il leur reste dix matches à jouer.

Et de cinq pour Orléans et l'ASVEL !

Plus haut au classement, Limoges (12 victoires, 11 défaites) s'est fait sortir du top 8 en s'inclinant à domicile (74-82, cliquez-ici pour accéder aux statistiques) après prolongation contre Orléans (13 victoires, 11 défaites). Pourtant, le Cercle Saint-Pierre a compté jusqu'à 16 points d'avance et a bénéficié du retour en jeu de Jerry Boutsiele (8 points à 4/7 et 4 rebonds pour 7 d'évaluation en 21 minutes). Mais le collectif s'est délité sur la fin de match et Orléans a pu en profiter pour revenir et égaliser grâce à un 8-0 sur les deux dernières minutes. Dans une bonne dynamique, les joueurs de Germain Castano ont fini par l'emporter, grâce à de bons Chima Monene et Paris Lee (23 points à 7/18, 5 rebonds, 10 passes décisives et 12 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 42 minutes).

Encore au-dessus, l'ASVEL a signé sa cinquième victoire de suite en s'imposant 89-75 (cliquez-ici pour accéder aux statistiques) contre Le Mans. Avant d'affronter l'AS Monaco samedi, les Rhodaniens se sont mis bien en jambes. Rapidement devant (27-13 après un quart-temps), grâce une nouvelle fois à leur adresse (59,3% de réussite aux tirs, 11/22 à 3-points) et la contribution de nombreux joueurs, Thomas Heurtel (11 points à 4/7 et 6 passes décisives pour 15 d'évaluation en 20 minutes) et Guerschon Yabusele (21 points à 8/10 en 18 minutes) en tête, les joueurs de T.J. Parker ont remporté leur 16e match (en 22 rencontres), revenant ainsi à hauteur du troisième du championnat, Strasbourg.