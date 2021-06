Champagne Basket fait tomber Monaco, Jerry Boutsiele et Limoges envoient Boulazac en Pro B

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans un duel acharné, Champagne Basket s'est offert un succès de prestige à domicile face à l'AS Monaco (98-92). Dans le même temps, le Limoges CSP s'est imposé à Beaublanc face au Boulazac Basket Dordogne (84-74), une nouvelle défaite qui acte la relégation du club périgourdin en Pro B la saison prochaine.

Gani Lawal se régale et donne la victoire à Champagne Basket face à Monaco

Malgré une très belle entame de match, les joueurs de Zvezdan Mitrovic voyaient revenir les Champenois peu à peu dans la partie. En tête après un premier quart temps très solide (27-26, 10e), les hommes de Cédric Heitz pouvaient compter sur le trio Dominic Waters (14 points, 2 passes décisives pour 12 d'évaluation) - Marvin Clark (16 points, 2 passes décisives pour 16 d'évaluation) - Gani Lawal (22 points, 8 rebonds, 2 passes décisives pour 29 d'évaluation) pour rester au contact des Monégasques à la mi-temps (49-50, 20e).

Au retour des vestiaires, les deux équipes ne se lâchaient pas et la Roca Team s'en remettait à l'efficacité redoutable de Rob Gray (22 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation) pour rester au contact des Champenois. Malgré tous les efforts de l'arrière américain et de Mathias Lessort (15 points) pour ramener les Monégasques, l'équipe de Zvezdan Mitrovic concédait une courte défaite à Coubertin (98-92).

Champagne Basket s'offrait ce mardi une victoire de prestige face au leader de la Jeep ELITE et présente désormais un bilan de 12 victoires pour 17 défaites. De quoi assurer sa place dans la division la saison prochaine.

Jerry Boutsiele porte le Limoges CSP à domicile face à Boulazac

Malmenés en première période (36-44, 20e), les Limougeauds parvenaient à inverser la tendance au retour des vestiaires. Porté par un Jerry Boutsiele stratosphérique (27 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 4 fautes provoquées pour 33 d'évaluation), le Limoges CSP revenait sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Grâce à un excellent troisième quart-temps remporté 27 à 16, les joueurs de Mehdy Mary reprenaient les commandes dans ce match et comptaient 3 longueurs d'avance à dix minutes du terme (63-60, 30e). Les Limougeauds démarraient très fort ce dernier quart temps en infligeant un 7-3 aux Périgourdins. Si Jerry Boutsiele se montrait intraitable, Nicolas Lang réglait lui aussi la mire (13 points à 3/7 à 3-points et 6 passes décisives pour 19 d'évaluation) et permettait à son équipe de conserver l'avantage jusqu'au bout. Limoges s'imposait finalement 84 à 74 et mettait fin aux derniers espoirs boulazacois.

Avec ce nouveau succès, le Limoges CSP présente désormais un bilan de 16 victoires pour 13 défaites et fait le plein de confiance avant le clasico de jeudi face à l'Elan Béarnais. De son côté, Boulazac cède encore, une nouvelle défaite synonyme de descente en Pro B pour le club périgourdin, qui affiche désormais un bilan de 3 victoires pour 25 défaites.

