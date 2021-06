Champagne Basket prolonge Cédric Heitz jusqu'en 2023, tout comme Frédéric Jaudon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le maintien acquis sans grande frayeur, malgré la plus faible masse salariale de Jeep ELITE, Champagne Basket a décidé de prolonger son duo d'entraîneur pour les deux saisons à venir. Cédric Heitz et son assistant Frédéric Jaudon, au club depuis 2017, ont été prolongés deux saisons de plus, soit jusqu'en 2023. Arrivé en 2019, le coach des Espoirs Mickaël Pivaud a également vu son contrat être renouvelé pour les deux prochaines saisons.

Après sa montée acquise via une wild-card en 2014, Champagne Basket s'est toujours maintenu en première division mais n'est jamais parvenu à jouer les playoffs. Pour y parvenir, le club devra être en capacité d'augmenter son budget. La livraison de la nouvelle salle (de 3 000 places en configuration sportive) à Reims devrait faire son effet.