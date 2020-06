Charles Galliou passe de l'ASVEL à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La JDA Dijon continue de bâtir son effectif 2020/21. Cette fois, c'est l'ailier Charles Galliou (2,04 m, 24 ans) qui rejoint le club bourguignon pour la saison prochaine. Ce poste 3/4 remplace Jérémy Leloup (parti à Pau) dans la rotation dijonnaise.

Prêté en Pro B pour démarrer sa carrière professionnelle, en 2016, le Nantais est passé par Antibes puis Lille avant de retrouver l'ASVEL en 2018. Dans la rotation rhodanienne, il a pris place en faisant ce qu'il sait faire mais pas plus. Une compréhension de son rôle qui lui a permis de prendre part à la campagne d'EuroCup 2018-19 (quart de finaliste) et au titre de champion de France. Un rôle qu'il a de nouveau épousé sur la saison écoulée (2,3 points et 1,4 rebond pour 2,7 d'évaluation en 8 minutes en Jeep Élite) et qui lui a ainsi permis de découvrir l'EuroLeague.

Habitué du haut-niveau, le petit frère de Margaux Galliou-Loko va cependant pouvoir un peu plus s'épanouir sur le terrain dans une rotation plus restreinte à la Jeanne d'Arc Dijon Basket.

"Après le départ de Jérémy Leloup vers Pau-(Lacq)-Orthez, nous étions à la recherche de son remplaçant, a expliqué son futur entraîneur Laurent Legname. Ayant toujours à l’idée le projet JFL pour l’année à venir, il nous a paru intéressant de faire venir Charles pour la saison prochaine. Joueur intelligent, habitué au haut niveau avec l’ASVEL, nous espérons qu’il apportera des minutes de qualité à notre projet de jeu."

Après avoir prolongé Axel Julien, Abdoulaye Loum et Alex Chassang, avoir fait venir Jacques Alingué et Hans Vanwijn, Dijon compte sept joueurs (sur neuf) dans son effectif 2020/21 puisque David Holston était déjà sous contrat.

L'effectif 2020/21 de la JDA Dijon :