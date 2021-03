Charles Galliou pour ses retrouvailles avec l'ASVEL : "Faire le match parfait pour espérer quelque chose"

C'était le tout premier match de la saison diffusé sur la chaîne L'Equipe et il avait marqué les esprits. Dans la lignée de la Leaders Cup 2020, où la JDA avait battu l'ASVEL en finale avec de gros tirs de David Holston, Dijon a totalement pris le contrôle sur le match en fin de rencontre avec des exploits de son meneur américain. Mais depuis, l'ASVEL a mis la machine en route et, même si elle reste sur deux défaites de suite en EuroLeague, a mis en place son collectif. Charles Galliou, qui a joué à l'ASVEL ces deux dernières saisons après y avoir joué en centre de formation puis en début de carrière, est désormais un joueur de Dijon. Dans Le Bien Public, il estime que le match sera bien différent qu'à l'aller, fin septembre.

Si pour ce match Dijon devra faire sans Abdoulaye Loum (épaule), ce sera la grande première de Gerald Robinson avec la JDA.

« C’est une concurrence en plus sur le secteur extérieur, mais c’est surtout un apport très intéressant. On va pouvoir faire plus de rotations, alléger le temps de jeu de certains surtout avec l’enchaînement des matches, cela peut aussi en libérer des joueurs. On va s’appuyer sur d’autres forces et quand Abdou (Loum) va revenir on sera vraiment à dix pros. On était déjà sur une bonne dynamique, cela ne pourra que nous aider à continuer dans le bon sens. »