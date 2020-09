Charles-Noé Abouo rejoint Le Portel pour la suite de la préparation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ancien joueur de Denain, Fos Provence (par deux fois) et Blois, l'ailier Charles-Noé Abouo (1,96 m, 30 ans) rejoint l'ESSM Le Portel pour y terminer la préparation et ainsi être en forme. L'international ivoirien est censé y rester jusqu'à la fin du mois de septembre. En 2019/20 en saison régulière de Pro B, il valait 10,3 points à 40,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 1,7 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en 25 minutes.