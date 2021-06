Chase Simon deux ans de plus avec la JDA Dijon

Chase Simon (2,01 m, 32 ans) sera toujours à Dijon pour les deux prochaines saisons, sous les ordres de Nenad Markovic. Emiliano Carchia de Sportando a annoncé que le poste 2-3 s'est de nouveau engagé avec la JDA. Intéressant cette saison, Simon vaut 11,4 points à 48,3% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception pour une évaluation de 10,3 en 24 minutes de jeu chez le leader du championnat (25 victoires et 7 défaites.). Pour cette fin de saison, Chase Simon est cependant blessé, il a été touché aux adducteurs lors du match perdu contre la SIG Strasbourg.

Avant d'arriver en Bourgogne-Franche-Comté, l'Américain avait joué en Lituanie, en Pologne mais aussi en Liga Endesa avec Manresa puis en Israël, à la JL Bourg et en Pologne avant d'atterrir à Dijon.

A Dijon, il retrouvera normalement Jacques Alingue, peut-être Abdoulaye Loum et Gavin Ware.

Simon has scored in double digit in both Jeep Elite and BCL this season