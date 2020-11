Chikoko arrêté jusqu'à la fin de l'année, les Metropolitans 92 prolongent Assem Marei

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Pivot fort sur demi-terrain et particulièrement près du cercle, Assem Marei (2,06 m, 28 ans) a réalisé un gros début de saison avec les Metropolitans 92 et parfaitement convaincu son coach Jurij Zdovc. Ce dernier avait multiplié les déclarations favorables au fait qu'il soit prolongé, alors que son contrat de remplaçant médical de Miralem Halilovic prenait fin en même temps que le retour à la compétition de ce dernier.

La direction du club l'a entendu et lui a ainsi proposé un nouveau contrat d'un mois et demi. L'Egyptien l'a paraphé et le voila lié au club des Hauts-de-Seine jusqu'au 31 décembre 2020. Il est cette fois le remplaçant médical de Vitalis Chikoko. A cours de rythme depuis qu'il est tombé malade en octobre, le Zimbabwéen se serait blessé contre Ulm mardi en EuroCup.

L'ancienne vedette de Minnesota State (NCAA II) reste sur deux rencontres particulièrement convaincantes, contre la JL Bourg et Ulm. En Jeep ELITE, après 4 matchs, il tourne à 10,5 points à 65,4% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds, 1,8 passe décisive et 2,8 fautes provoquées pour 12,8 d'évaluation en 19 minutes. En EuroCup, ses statistiques sont encore plus élevées (12,2 points à 73,5% et 6,2 rebonds pour 15,8 d'évaluation en 18 minutes).