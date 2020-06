Chima Moneke prêt à "faire le show à Orléans"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il était l'un des joueurs étrangers les plus prisés de la Pro B, Chima Moneke (1,98 m, 24 ans) a finalement décidé de s'engager avec l'Orléans Loiret Basket. Au micro de La République du Centre, il s'est confié sur ses perspectives d'avenir mais aussi sur son choix de rejoindre l'effectif de Germain Castano.

Dans cette entrevue, on apprend que l'ancien joueur de Quimper a été courtisé par Châlons-Reims qui lui a même proposé une offre mais Cholet, Chalon-sur-Saône et Boulazac ont aussi montré leur intérêt. Son choix de rejoindre Orléans, il l'explique par le fait qu'il avait "joué contre eux avec Denain en Pro B" mais aussi grâce au coach, Germain Castano qu'il "connaît personnellement".

Ailier-fort ultra athlétique, celui qui aurait dû participer au All-Star Game est un amateur de show à l'américaine et l'a bien prouvé tout le long de la saison en faisant tremblant les murs de la salle Michel Gloaguen en Bretagne. Pour lui, être basketteur c'est aussi savoir faire le show :

"C’est important de faire le show. Les fans viennent pour être divertis. lls payent, c’est important de leur donner ce pourquoi ils ont dépensé leur argent, d'interagir avec eux et jouer le plus dur pour gagner le match. Plus le public fait de bruit, à domicile ou à l’extérieur, plus ça m’aide à jouer à mon meilleur niveau."

Joueur ambitieux, son objectif est de "gagner autant de matchs que possible avec Orléans et de participer aux playsoffs" mais aussi, il a des perspectives importantes pour son avenir personnel. Deux objectifs sont dans sa ligne de mire : la NBA et les Jeux olympiques. Se qualifiant de "late-bloomer", il croit en ses capacités pour atteindre le plus haut niveau. Les JO, il pourrait y participer l'été prochain avec le Nigeria malgré le fait qu'il ne compte encore aucune sélection. S'il atteint la NBA, il pourrait retrouver son meilleur ami, Dante Exum, Australien lui aussi, qui évolue depuis décembre 2019 aux Cavaliers de Cleveland.