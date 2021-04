Cholet : Aaron Jones écarté, Gerry Blakes bientôt de retour

JEEP ÉLITE

Après une belle saison 2019-2020, qui a permis à Cholet Basket de retrouver la Coupe d'Europe, l'exercice 2020-2021 est tout sauf un long fleuve tranquille pour le club maugeois. Mécontent de nombreux joueurs, l'entraîneur Erman Kunter a modifié son effectif à diverses reprises (Nwamu, Parks, Collins et Davenport sont partis, Robineau a été prêté). La hiérarchie est également régulièrement bousculé. Ainsi, on a pu voir Nianta Diarra briller à Athènes en BCL avant que celui-ci ne disparaisse de la rotation. Alors qu'on s'attendait à voir Karlton Dimanche vivre sa première vraie saison professionnelle, le meneur/arrière guyanais n'entre que très rarement en jeu, alors que dans le même temps Michael Stockton est très utilisé (33 minutes en moyenne) malgré l'enchaînement des matches. Auteur d'erreurs en toute fin de match contre Limoges (lancers francs ratés) et Le Mans (balle perdue ayant permis à Kaza Kajami-Keane de marquer le panier de la gagne), pour deux défaites d'un point, le meneur américain a peut-être perdu en lucidité du fait de sa sur-utilisation (36 puis 37 minutes de jeu). Pourtant samedi contre Strasbourg (défaite 90-97), il a passé 40 minutes sur le parquet.

Pendant ce temps, la valse des joueurs américains continue et les résultats ne suivent pas. Critiqué pour sa défense trop passive, Aaron Jones (recruté en novembre 2020 pour remplacer Terell Parks) aurait échangé des vilains mots avec son entraîneur Erman Kunter à la mi-temps du match contre Strasbourg. Résultat, il n'est pas du déplacement à Bourg-en-Bresse indique Le Courrier de l'Ouest.

Sept joueurs étrangers pour six places par rencontre

En revanche, blessé depuis le mois de février, Gerry Blakes a repris l'entraînement indiquait le Courrier de l'Ouest en fin de semaine dernière. L'arrière scoreur pourrait rapidement reprendre la compétition. Dès lors que Jones réintégrera l'équipe, Erman Kunter disposera de sept joueurs étrangers, avec la possibilité de n'aligner que six d'entre eux par match de Jeep ELITE (dont quatre extra-communautaire). De quoi leur mettre un peu plus la pression, une méthode dont il est habitué.

Malgré tous ces changements, cette équipe qui se fait et se défait, Cholet Basket n'y arrive pas et occupe la 16e place de Jeep ELITE, la première de non relégable.

L'effectif actuel de Cholet :