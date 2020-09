Cholet : Chauncey Collins et Terell Parks vers le départ

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Cholet Basket est un club gros consommateur de joueurs américains. A défaut d'avoir d'importants moyens, le club des Mauges tente des paris. Mais pour le moment, ses paris de la saison 2020/21 sont peu réussis. A tel point que CB a déjà changé Ike Nwamu pour Gregor Hrovat. Mais après la rouste reçue à Orléans samedi (101-63) pour la première journée de Jeep ELITE, le club s'apprête à se lancer dans un grand ménage.

Dans Le Courrier de l'Ouest, l'entraîneur Erman Kunter ne cache plus que l'arrière Chauncey Collins (en photo, 9 points à 2/10 aux tirs, 0 rebond et 0 passe décisive en 28 minutes à Orléans) va s'en aller, dès lors qu'un accord sera trouvé avec lui et ses représentants. Il en est de même pour l'intérieur étasunien Terell Parks (8 points à 4/10 et 7 rebonds en 18 minutes samedi), que le staff espérait plus compétitif une fois ses kilos en trop perdus. Le président Jérôme Mérignac rappelle qu'il faut d'abord négocier avec eux. Quant au coach, responsable d'avoir choisi ces joueurs, il assume s'être trompé, dans Ouest-France cette fois.