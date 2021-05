Cholet : Erman Kunter annonce qu'il va sanctionner les joueurs qui trichent

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Bad Lion Léo Morillon

Cholet s'est incliné à La Meilleraie contre Le Mans (88-95), pourtant décimé par les blessures (cinq joueurs absents). Le CB, qui reste sur trois défaites de suite, est actuellement quatorzième du classement avec un bilan de 9 victoires et 17 défaites. Après cette énième défaite, le coach Erman Kunter a décidé de prendre des décisions et va sanctionner les joueurs qui ne se donnent pas à fond. Il a révélé son souhait d'écarter ceux qui ne servent pas à l'équipe d'un ton lourd et sérieux après la défaite.

"Avec ce match perdu, ça reste très inquiétant, a-t-il exprimé devant la presse et notamment Ouest France. Vendredi, lors de la venue de Champagne Basket, on va jouer une vraie finale. D’ici là, je vais prendre des décisions fortes sur certains joueurs : ceux qui trichent. C’est de ma faute, je n’ai pas réagi assez tôt ni correctement. J’assume, mais je dois faire ça. En passer par là. J’ai fait confiance à certains, parfois ça n’aide pas. Ne pas avoir fait jouer Nianta Diarra est une erreur, je le reconnais : il faut qu’il joue. C’est le moment de se bagarrer, de jouer avec des gars qui en sont capables. Donc on va resserrer le groupe. Avec des guerriers. Je crois que, comme ça, on va y arriver. Certains ne joueront plus.".

Il n'a pas cité de noms mais les principaux concernés sont tout à fait simples à discerner. Dans le viseur, on trouve les Américains Aaron Jones et Ian Miller (blessé à la cheville en fin de match) qui ne se donnent pas à fond sur le terrain, autant physiquement que dans l'attitude. Lasan Kromah lui aussi a déçu et semble faire partie de cette liste de joueurs qui peuvent être écartés du terrain. Le coach a conclu en montrant ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas pour finir la saison.

Les prochains jours à Cholet risquent d'être compliqués pour les joueurs et le club. Le climat devrait être très tendu d'ici vendredi et la réception de Champagne Basket, un concurrent pour le maintien.