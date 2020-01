Cholet : Erman Kunter fixe l'objectif à 14 victoires pour fin janvier

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

"Je vous ai dit qu'après une trêve, c'est une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qu'il va se passer." Samedi soir, Cholet a mal débuté la rencontre contre Gravelines-Dunkerque, en étant mené 27 à 18 après un quart-temps. De quoi inquiéter Erman Kunter, l'entraîneur. Mais avec l'avantage d'être à domicile devant un public "très puissant" selon le Malin du Bosphore, les locaux sont vite revenus. "Si cela avait été à l'extérieur, cela aurait été très difficile car on n'a pas bien commencé le match." Surtout, les Maugeois ont retrouvé leur défense. "Je crois qu'en trois quart-temps ils ne mettent que 38 points". L'intérieur turc Ilkan Karaman a fait une entrée décisive. "Il a changé le momemtum du match, en 7 ou 8 minutes, il a mis 12 points." Bref, au final, Cholet s'est imposé assez largement, 83 à 65.

Après 18 journées, Cholet compte 12 victoires. Un bilan très positif. "On pourrait en avoir 14, regrette, souriant, Erman Kunter. Il nous reste 3 matchs en janvier, l'objectif est d'en gagner 2. On va à Dijon, on reçoit l'ASVEL et on va chez Le Portel. Le Portel, de ce que j'ai compris, a fait un match très correct contre le troisième du championnat."