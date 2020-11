Cholet : Erman Kunter peu satisfait de son secteur intérieur, hormis Nianta Diarra

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Mercredi soir, Cholet s'est incliné 82 à 75 à Minsk pour son premier match en Ligue des Champions (BCL). Après plus de trois semaines sans match, des semaines d'entraînement compliquées à cause de la COVID-19, il était évident que les Maugeois manqueraient de rythme. La défense en première mi-temps l'a montré et l'entraîneur Erman Kunter l'a rappelé après la rencontre.

Terell Parks dans le dur

Le "Malin du Bosphore" a regretté le manque d'impact de son secteur intérieur. Hormis le poste 5 titulaire, Nianta Diarra (11 rebonds en 20 minutes), et quelques fulgurances de Yoan Makoundou, encore tendre physiquement et naïf en défense face aux feintes d'intérieurs de métier, et Kyvon Davenport, l'équipe n'a pas de point d'ancrage. Et ce n'est pas Terell Parks qui va combler ce manque (4 points à 1/7 aux tirs et 5 rebonds en 20 minutes mercredi). "A part Nianta qui a fait à peu près son boulot, on n’a pas vraiment eu de fixation intérieure", a regretté le technicien franco-turc dans Le Courrier de l'Ouest.

Lourd, peu explosif et souffrant à l'impact dans les duels, Terell Parks, le remplaçant de Chris Horton, tourne après cinq matchs à 7,6 points à 45,9% de réussite aux tirs et 5,6 rebonds en 18 minutes. L'absence d'un point d'ancrage empêche les extérieurs de bénéficier d'espace pour prendre leurs tirs. Ce qui explique en partie leur faible adresse à 3-points (6/21 mercredi).

Reste à savoir si CB aura les ressources, avec la situation actuelle, pour le remplacer. Surtout que le club a déjà fait deux changements dans son effectif depuis le début de la préparation, avec les arrivées de Gregor Hrovat (pour remplacer Ike Nwamu) et plus récemment de Gerry Blakes (pour prendre la place de Chauncey Collins).