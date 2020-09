Cholet : Ike Nwamu sur la sellette ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cholet Basket

On sait Cholet Basket gros consommateur de joueurs étrangers et son entraîneur Erman Kunter plutôt exigeant. Sur cette préparation, le club et son technicien se disent pour le moment peu satisfaits de l'ailier Ike Nwamu (27 ans), premier joueur à avoir été recruté durant l'intersaison, annonce Ouest-France.

Maladroit jusqu'ici (26% de réussite aux tirs dont 19% à 3-points), plus petit que prévu (1,91 m au lieu de 1,96 m), l'Américano-Nigérian n'a pas joué en deuxième mi-temps contre Quimper dimanche. "Il n’y a rien d’acté pour le moment, mais on réfléchit à son avenir", a commenté Erman Kunter au micro de Julien Hippocrate. Affaire à suivre.