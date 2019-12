Cholet - Monaco à guichets fermés

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

En cette saison 2019/20, Cholet retrouve le succès et son public. Ce vendredi 27 décembre, la Meilleraie sera pleine pour la réception de Monaco annonce Le Courrier de l'Ouest. Il faut dire que c'est une grosse affiche de Jeep ELITE puisque CB est cinquième (11 victoires et 5 défaites) et Monaco deuxième (13 victoires et 2 défaites). Ne manque plus qu'à souhaiter aux Maugeois une meilleure performance que lors du dernier match à guichets fermés, contre Dijon en novembre (lourde défaite). Mais cette fois, l'équipe d'Erman Kunter sera bien au complet.