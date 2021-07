Cholet : Valéry Demory favori pour succéder à Erman Kunter ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Alors que Cholet Basket n'a toujours pas officialisé le départ d'Erman Kunter à l'issue de la saison, la direction du club, qui ne possède pas directeur sportif, est active sur le marché pour lui trouver son successeur. Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer : Valéry Demory, Franck Le Goff, Mehdy Mary, Laurent Vila... Si le club est censé pouvoir en rencontrer certains afin qu'ils leur exposent leur projet, le profil de Valéry Demory (57 ans) sort du lot selon Ouest-France.

Meneur de jeu passé par Cholet entre 1987 et 1989 puis entre 1994 et 1997, le Nordiste s'est reconverti, après sa carrière terminée en 2000, comme coach. Et c'est dans le basket féminin qu'il a trouvé le succès. D'abord à Mourenx, puis à Lattes-Montpellier, entre 2007 et 2017, et enfin à l'ASVEL. Licencié par le club rhodanien après quatre saisons au club, il pourrait rebondir dans les Mauges.

Déjà par le passé, Cholet Basket était allé chercher un ancien technicien référencé en LFB et EuroLeague féminine, en signant Laurent Buffard en fin d'année 2013. L'expérience n'avait pas été faste.

Cholet compte de nombreux joueurs sous contrat : Abdoulaye Ndoye, Karlton Dimanche, Hugo Robineau, Quentin Ruel, Florian Leopold et bientôt Nathan De Sousa ou encore Léopold Delaunay. Le club, réputé pour la qualité de son centre de formation, va devoir trouver un coach capable d'impliquer les jeunes. Ce n'était pas la spécialité de Valéry Demory en LFB mais rien ne dit qu'il ne peut pas d'adapter au contexte maugeois.