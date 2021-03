Cholet : Yoan Makoundou absent encore deux matches

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

A Chalon-sur-Saône samedi soir, Cholet a du faire sans son jeune intérieur Yoan Makoundou. L'équipe d'Erman Kunter va encore devoir se passer du natif de Melun. Ouest-France indique qu'à cause d'une blessure au genou gauche, il manquera au moins les rencontres de samedi et lundi contre Boulazac et Monaco. Celui qui a crevé l'écran sur ce début d'année 2021 doit passer des examens plus précis pour connaître la durée de son indisponibilité.

En son absence, le club maugeois va continuer à s'appuyer sur le duo Chris Horton - Aaron Jones, avec Vafessa Fofana et Nianta Diarra comme relai.