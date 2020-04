Cholet "garde espoir" de conserver l'axe Michael Stockton - Chris Horton

Cholet ne va sans doute pas pouvoir conclure sa belle saison 2019/20, la meilleure depuis huit ans. Le club des Mauges espère toutefois conserver sa bonne dynamique. Pour cela, elle compte faire dans la continuité. Elle espère qu'une qualification en Coupe d'Europe pourrait convaincre certains éléments de rester. Car après leur bonne saison, ils sont courtisés. C'est le cas d'Abdoulaye Ndoye, suivi par l'ASVEL et Cholet, mais aussi de l'axe 1-5 Michael Stockton - Chris Horton. Dans Le Courrier de l'Ouest, le président Jérôme Merignac semble vraiment motiver à les prolonger.

"Malgré toutes les incertitudes, nous sommes prêts à des efforts, et à faire des choix forts, des paris. Et Mike comme Chris sont évidemment en tête de liste de nos priorités. On garde espoir sur ces deux joueurs, et de par les relations qu’on a pu avoir avec eux toute la saison, et au vu très bon esprit qu’ils ont su monter sur et en dehors du terrain, on a vraiment envie de continuer avec eux. D’autant qu’il y aura, si la saison se termine prématurément, une frustration. Ça pourrait être un super moyen de leur proposer de venir finir le travail commencé."