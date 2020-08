Cholet compte encore recruter un joueur

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Dans Le Courrier de l'Ouest, l'entraîneur de l'équipe professionnelle de Cholet Basket Erman Kunter confirme que son club s'active pour engager un dernier joueur. En effet, avec deux matchs par semaine (en BCL et Jeep ELITE) et trois joueurs U21 dans l'effectif (Hugo Robineau, Karlton Dimanche et Yoan Makoundou), les Maugeois auront certainement besoin d'évoluer à onze joueurs professionnels. Avec le probable transfert d'Abdoulaye Ndoye à l'AS Monaco et l'indemnité de transfert qui va avec, CB va pouvoir se le permettre.

"Avec le départ d’Abdou, nous activerons peut-être notre dernier recrutement dès la semaine prochaine, a commenté Erman Kunter dans le quotidien. Il s'agirait "d'un ailier, capable de dépanner à l’arrière si besoin" ajoute Le Malin du Bosphore.

Effectif de Cholet 2020/21 :