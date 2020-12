Cholet confirme avec une victoire à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Après avoir battu Dijon et l'AEK Athènes à la Meilleraie, Cholet a signé une belle victoire à l'extérieur. L'équipe d'Erman Kunter s'est imposée 80-76 à Nanterre lors d'un match en retard de la 7e journée de Jeep ELITE.

Une victoire méritée malgré un trou d'air dans le dernier quart-temps qui a permis aux locaux de passer de -10 (61-71) à +1 (72-61) grâce à la bonne deuxième mi-temps de Chris Warren mais aussi au retour sur le terrain d'Isaïa Cordinier (20 points à 8/10 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions pour 28 d'évaluation en 29 minutes) et Tyler Stone (10 points à 4/10 et 6 rebonds pour 11 d'évaluation en 28 minutes), jusqu'ici laissés sur le banc à cause des fautes. Mais après un temps-mort, l'homme du match Michael Stockton (20 points à 7/10, 6 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions pour 27 d'évaluation en 39 minutes) a planté un 3-points. Puis, à 37 secondes de la fin, il a marqué sur Warren pour donner 4 points d'avance à CB (72-76).

Le panier décisif pour assurer la victoire aux Maugeois qui remontent petit à petit au classement (3 victoires et 4 défaites). De son côté, Nanterre a un bilan équilibré (3 victoires et 3 défaites).