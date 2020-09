Cholet corrige Le Portel (93-53)

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Après deux semaines d'entraînements limitées et avec de nombreuses absences (Umeh, Gordon et McIntosh), l'ESSM Le Portel n'a pas pu opposer grande résistance à Cholet Basket vendredi en fin d'après-midi. Les joueurs d'Eric Girard se sont inclinés dans les grandes largeurs (93-53) et n'ont jamais fait illusion (29-14 après un quart-temps, 123 à 33 à l'évaluation collective). Ils vont maintenant tenter de rattraper une partie de leur retard avec une dernière semaine de préparation, avant d'attaquer le vif du sujet.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre