Cholet en démonstration sur le parquet du Portel

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vainqueur de ses deux derniers matches face à Orléans et Monaco, Cholet Basket a réussi à enchaîner en s'imposant largement sur le parquet de l'ESSM Le Portel (65-91).

Cholet déroule pendant que Le Portel coule

Dès le début du match, les hommes d'Erman Kunter trouvaient la mire et profitaient des nombreuses pertes de balles adverses (12 dans le premier quart-temps !) pour creuser un écart considérable. Portés par le trio Michael Stockton (15 points, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation) - Aaron Jones (11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d'évaluation) - Chris Horton (10 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation), les Choletais comptaient 17 longueurs d'avance à l'issue d'un premier quart-temps totalement maîtrisé (16-33, 10e).

La formation du Maine-et-Loire ne se relâchait pas dans ce deuxième quart-temps. Le festival offensif continuait pour les joueurs des Mauges qui prenaient 23 points d'avance (23-46, 17e). Le tandem Lasan Kromah (13 points à 4/6 à 3- points et 3 rebonds pour 15 d'évaluation) - Yoan Makoundou (10 points et 3 rebonds pour 11 d'évaluation) permettait aux joueurs d'Erman Kunter de s'envoler au tableau d'affichage et de compter 30 points d'avance (25-55, 18e). Les hommes d'Éric Girard semblaient sans solution, incapables de stopper une seule attaque adverse. Les Maugeois menaient largement à la pause (28-61, 20e).

500 points en Jeep ÉLITE pour Michael Stockton avec CB

Au retour des vestiaires, Cholet continuait sur sa lancée. Les Portelois commettaient beaucoup de fautes et permettaient aux Choletais de creuser davantage l'écart dans ce match. Michael Stockton inscrivait ainsi ce dimanche au Chaudron du Portel son 500e point en Jeep ÉLITE sous les couleurs de Cholet Basket, le tout en 39 rencontres disputées. À l'issue d'un troisième quart temps très offensif, CB continuait de maîtriser son sujet et menait (38-74, 30e).

Et voilà, Michael Stockton (@MikeStock20) vient d'inscrire son 500e point en #JeepÉLITE, en 39 rencontres avec @CB_officiel. Simple et efficace. — Théo Quintard (@TheoQuintard) April 4, 2021

Malgré un 9-0 encaissé d'entrée, CB gérait tranquillement son avance dans ces dix dernières minutes. La connexion Stockton-Horton fonctionnait parfaitement et les Choletais s'imposaient dans les grandes largeurs sur la Côte d'Opale (65-91). Avec cette troisième victoire de rang, Cholet compte désormais un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. De son côté, l'ESSM Le Portel affiche un bilan de 6 victoires pour 10 défaites.

