Cholet et Limoges autoritaires, Le Portel prend sa revanche contre Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cholet et Le Portel, dans une mauvaise passe, ont retrouvé le succès. De son côté, le Limoges CSP vient de signer trois victoires consécutives.

Cholet retrouve le chemin de la victoire



Déjà privé de son duo Darius Johnson-Odom - LaMonte Ulmer dans l'aile, Orléans a aussi du faire sans son meneur Paris Lee ce samedi à la Meilleraie pour affronter une équipe de Cholet Basket au complet. Si l'équipe de Germain Castano a tenu une mi-temps (47-42), elle a logiquement fini par lâcher. Les Maugeois ont pu compter sur une grosse adresse à 3-points (15/30). Gregor Hrovat (22 points à 8/11 aux tirs, dont 6/8 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 30 d'évaluation en 33 minutes) et Lasan Kromah (21 points à 8/13, dont 5/9 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 5 interceptions pour 22 d'évaluation en 31 minutes) ont été bien trouvés par Michael Stockton (15 points à 5/9, 4 rebonds et surtout 14 d'évalution pour 30 d'évaluation en 37 minutes).

Après une période compliquée, Cholet a signé sa quatrième victoire de la saison (en 13 rencontres). De quoi s'éloigner de la zone rouge. De son côté, l'OLB a de nouveau un bilan équilibré (7 victoires, 7 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Cholet - Orléans

Troisième victoire de suite pour Limoges



Après avoir battu les Metropolitans 92 en Jeep ELITE puis le BCM Gravelines-Dunkerque en Coupe de France, le Limoges CSP a repris la route. L'équipe de Mehdy Mary s'est imposée chez ses voisins périgourdins de Boulazac, 72 à 63. Si les visiteurs ont manqué d'adresse (40,9% de réussite aux tirs) et perdu 15 ballons, ils ont dominé à l'intérieur à l'image de Jerry Boutsiele (12 points à 5/11 et 19 rebonds pour 27 d'évaluation). A l'usure, ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour équilibrer leur bilan (7 victoires, 7 défaites). Boulazac reste bon dernier (2 victoires, 10 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Boulazac - Limoges

Mehdy Ngouama donne la victoire à Le Portel



Après six défaites de suite, Le Portel se devait de l'emporter contre l'Elan Chalon à domicile, équipe qui les avaient battu six jours plus tôt en Bourgogne (89-75). Après une première mi-temps équilibrée, les joueurs de Julien Espinosa ont fait l'écart dans le troisième quart-temps, prenant 9 points d'avance (56-65) à la 29e minute sur un panier de Sean Armand (14 points à 6/14 et 6 passes décisives pour 14 d'évaluation en 29 minutes). Mais la formation d'Eric Girard n'a pas craquée, est revenue et même repasser devant à 4 minutes de la fin sur un panier à 3-points de Mehdy Ngouama (13 points à 5/9, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d'évaluation en 21 minutes). S'en est suivi un chassé-croisé jusqu'à la fin et un panier avec la faute de Ngouama à 2,1 secondes de la fin. Derrière, Sean Armand a manqué le fade-away de la victoire et les Nordistes ont signé leur premier succès depuis le 16 janvier, revenant à hauteur de leurs adversaires du soir au classement (6 victoires, 9 défaites). C'est un coup d'arrêt pour l'équipe de Jordon Crawford (20 points à 6/11, 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 balles perdues pour 21 d'évaluation en 34 minutes) qui cependant terminé avec une meilleure évaluation collective (90 à 87).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Le Portel - Elan Chalon