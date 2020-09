Cholet facile contre Angers, Erman Kunter mécontent

Opposé au voisin angevin en match de préparation, Cholet Basket s'est logiquement imposé 88-63 contre l'Étoile Angers Basket (NM1), privée de Kyle Tresnak et de Mohamed Choua. Le club maugeois menait déjà 43-19 à la pause, après un très bon départ (20-3, 5'). Attendu comme un très fort joueur, Kyvon Davenport (notre photo) a dominé (22 points à 9/9 aux tirs et 5 rebonds pour 27 d'évaluation en 19 minutes). Par contre, les jeunes de l'effectif ont semblé exaspérer leur entraîneur, Erman Kunter, qui l'a fait savoir au micro de Ouest-France.

"Je ne suis pas du tout satisfait, pestait-il. Le seul signe positif, c’est qu’on voit un peu plus Terell Parks. Le niveau de l’adversaire, ce n’est pas mon problème : il faut le respecter et on ne l’a pas assez fait ce soir. Si tu ne respectes pas l’adversaire, tu ne respectes pas ton job. Certains ont été trop légers, les jeunes surtout ! Ils doivent être plus présents, c’était une bonne opportunité pour eux de se monter, d’être partout. Mais il n’y a que Davenport qui a dominé des deux côtés du terrain."