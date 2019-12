Cholet récupère Chris Horton pour affronter Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Opéré de l'appendicite il y a tout juste un mois, le pivot de Cholet Basket Chris Horton va reprendre la compétition ce samedi à l'occasion de la réception de Limoges pour la 14e journée de Jeep ELITE indique Ouest-France. Sans le meilleur joueur du championnat à l'évaluation (22,4 en moyenne), Cholet a connu des résultats irréguliers mais reste bien placé en Jeep ELITE (9 victoires et 5 défaites). De son côté, le CSP a du mal (et le bilan contraire) avec plusieurs blessés, notamment deux intérieurs non remplacés (Hugo Invernizzi et Brian Conklin).