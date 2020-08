Cholet remporte le Trophée Pays de la Loire

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Après avoir facilement dominé Nantes en demi-finale du Trophée Pays de la Loire, Cholet Basket a eu plus de mal en finale contre Orléans. Mais l'équipe d'Erman Kunter s'est tout de même imposé 75-69 à domicile (cliquez-ici pour accéder aux statistiques). Très présent au rebond offensif (13 prises) et surtout en défense (17 interceptions, 23 balles provoquées), les Maugeois ont pu avoir plus de tirs que leurs adversaires pour faire la différence. Lasan Kromah (15 points à 4/11 aux tirs, 4 passes décisives et 6 interceptions) a été élu MVP de la finale.

Lors de la petite finale, Nantes a battu Le Mans d'un point (81-80, voir les statistiques en cliquant-ici).