Cholet s'en sort chez Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Le Cholet Basket n'était "pas bien" ces dernières semaines selon les termes de son entraîneur Erman Kunter après la défaite dimanche dernier contre l'ASVEL. Le déplacement chez la lanterne rouge, Le Portel, qui venait de changer de coach (Christian Monschau a remplacé Jacky Perigois), apparaissait ainsi comme un danger. Et la partie l'a confirmé, même si CB a fini devant (71-78).

La première mi-temps a été un vrai chassé-croisé mais au retour des vestiaires les Portelois ont pris les devants (40-36). Remontés par leur entraîneur Erman Kunter, les Maugeois ont réagi avec un 16-2 pour prendre 10 points d'avance (42-52 à la 26e minute). Cependant, les locaux ont grappillé leur retard pour égaliser (64 partout à la 34e). Jalen Riley a alors été décisif avec deux paniers à 3-points pour refaire l'écart (67-72 à la 37e). Globalement, l'adresse derrière l'arc (10/17 contre 6/25) a fait la différence en faveur des Choletais.

C'est donc la 13e victoire de la saison en 21 matchs pour l'équipe de Chris Horton (14 points à 3/6 aux tirs, 9 rebonds, 1 contre, 3 contres, 2 interceptions et 2 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 34 minutes). Le Portel de son côté reste bloqué à 3 succès et compte surtout 10 défaites de suite.