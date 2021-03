Cholet s'impose dans les grandes largeurs à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Situé au beau milieu du quart de finale de l'EuroCup entre l'AS Monaco et le Buducnost Podgorica, ce match en retard de la 25e journée de Jeep ELITE aura permis à Cholet de signer une belle victoire sur le parquet de la Roca Team ce lundi (76-97).

Pourtant mal embarqués chez le leader du championnat après 10 minutes de jeu (24-16), les hommes d'Erman Kunter ont ensuite repris le match totalement à leur compte. Dans le deuxième quart-temps, ils sont revenus petit à petit et sont logiquement passés devant juste avant la pause (42-44).

33 points inscrits par Cholet dans le troisième quart-temps

Après la mi-temps, ils n'ont pas stoppé leur dynamique et sur les ailes d'un excellent Ian Miller (19 points à 4/6 aux tirs et 9/10 aux lancers francs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 17 minutes), ils ont passé 33 points à la défense de l'AS Monaco nettement moins solide que vendredi à Ljubljana. Zvezdan Mitrovic avait compris, son équipe n'avait pas la tête à ce match et les jambes ne suivaient pas. Le technicien monténégrin a logiquement ouvert son banc, limitant Rob Gray à 9 minutes de jeu et responsabilisant les Espoirs Boukhary Cissoko (12 minutes et 30 secondes) et Rudy Demahis-Ballou (20 minutes).

Au final, Cholet a signé sa deuxième victoire de 21 points de suite (91-70 contre Orléans samedi) et remonte au classement de la Jeep ELITE (5 victoires, 9 défaites). Les Maugeois auront certainement apprécié l'impact de Chris Horton, de nouveau dominateur au rebond (12 prises en plus de ses 10 points). De son côté, Monaco (11 victoires, 2 défaites) reste premier loin devant Dijon (12 victoires, 4 défaites). La Roca Team aura à coeur de montrer un autre visage ce mercredi dans la belle contre Podgorica.

