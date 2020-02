Cholet songe toujours à renforcer son poste 4

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Cholet Basket réalise une saison formidable, avec un maintien déjà quasiment mathématique assuré (14 victoires et 8 défaites). L'équipe espère retrouver les playoffs (une première depuis 2012) et ainsi une qualification en Coupe d'Europe. S'ils sont bien partis, les dirigeants maugeois restent prudents et conscients qu'ils ont encore besoin de progresser. La question des performances des postes 4 (Ilkan Karaman et Jonathan Arledge) se posent depuis quelques semaines et le club garde la possibilité d'engager un nouveau joueur.

"Ce sont des choses dont nous discutons avec Erman, avoue le président Jérôme Mérignac dans Le Courrier de l'Ouest. Sur le sujet, c'est vers lui qu'il faudra se retourner car il est le maître du terrain. Effectivement, nous avons une déficience sur ce poste. Trouver le bon joueur n'est cependant pas facile, le marché est contraint. Malgré tout, au sein l'équipe, les gars s'entendent bien. Évidemment, on est toujours un peu frustré quand un joueur passe à côté, qu'il n'apporte pas ce qu'on attend de lui, aussi bien en attaque qu'en défense. Mais tout bousculer est risqué. Il y a des cycles. Prenez Peter Jok. Il était un petit peu dans le trou et samedi, il a sorti un match du tonnerre. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux autres. Et puis, je n'oublie pas que nous sommes capables de gagner des matchs avec des joueurs majeurs qui passent à travers. Si tous nous sortent un bon match en même temps, ça pourrait faire mal."

Pour recruter un nouveau joueur, Cholet a jusqu'à la fin du mois. Ensuite, il ne leur sera possible que de remplacer un joueur en arrêt de travail.