Chris Horton de retour à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Libéré il y a quelques jours par le BCM Gravelines/Dunkerque, Chris Horton (2,02 m, 26 ans) retourne à Cholet, là où il avait brillé la saison passée. Arrivé de Grèce à l'été 2019, le pivot américain avait réalisé une saison digne d'un MVP dans les Mauges : 17,2 points à 63% aux tirs, 9 rebonds, 1,8 passe et 1,7 contre pour 23,6 d'évaluation en 34 minutes. Mais aucune récompense indiviudelle n'avait été remise en raison de l'interruption de la saison dû à la pandémie mondiale.

Recruté à l'intersaison par Gravelines/Dunkerque, auréolé de l'image de meilleur joueur de Jeep ELITE 2019/20 donc, le natif de Decatur (Georgie) était loin du niveau affiché avec Cholet. Cumulant 10 points à 45% aux tirs, 7,8 rebonds, 4 passes mais 5 balles perdues pour 12,6 d'évaluation, Horton n'a pas su s'adapter au collectif du BCM et des raisons personnelles ont aussi été la cause de son départ.

Désireux de décrocher une place au second tour de la Ligue des Champions, Cholet vient densifier sa raquette avec un joueur qu'il connaît par coeur. Chris Horton est la 4e recrue du club en cours de saison après les arrivées de Gregor Hrovat, Gerry Blakes et Aaron Jones. Reste que Cholet possède désormais 7 joueurs étrangers, un de plus que le quota autorisé. Le club va devoir soit laisser un joueur en tribune, soit se séparer d'un des leurs.