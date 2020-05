Chris Horton rejoint bien Gravelines-Dunkerque, Vojdan Stojanovski reste

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Sa venue était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et Ouest France l'avait révélé début mai : Chris Horton (2,02 m, 26 ans), intérieur de Cholet et candidat au titre de MVP de la saison, va rejoindre Graveline-Dunkerque. Avant-dernier de Jeep Élite au moment de l'arrêt de la saison, le BCM est désormais assuré de rester au plus haut-niveau en 2020/21, puisqu'il n'y aura ni montée ni descente. La venue de l'Américain est donc actée, information confirmée par Sandrine Arrestier, journaliste à la Voix du Nord. Avec Cholet, Horton tournait cette saison à 17,2 points de moyenne et 9 rebonds pour 23,6 d'évaluation, le meilleur du championnat dans ce dernier domaine.

Chris #Horton sera bien gravelinois la saison prochaine @BCMBasket Vojdan Stojanovski reste — Sandrine Arrestier (@SandArrestier) May 27, 2020

Arrivé en cours de saison en provenance de Pau, Vojdan Stojanovski (1,94 m, 32 ans) va lui rester dans le nord, comme le signale Sandrine Arrestier. Satisfait de l'apport de l'arrière macédonnien (10,7 points, 4,5 rebonds et 2,2 passes pour 10,5 d'évaluation en 6 matchs avec le BCM), Gravelines avait commencé à travailler très tôt sur sa prolongation. Ces deux signatures s'ajoutent à celles de Paul Rigot, Romuald Morency et Lucas Bourhis. Tous ces joueurs évolueront bien sous la houlette de Serge Crevecoeur puisque le Belge, qui avait remplacé Eric Bartecheky en cours de saison et souhaitait prolonger l'aventure dans le nord, sera toujours le coach des Maritimes la saison prochaine.