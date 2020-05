Chris Warren de retour à Nanterre 92 : "C’est une belle marque d’affection pour notre club", se réjouit Pascal Donnadieu

"Chris Warren is back". Nanterre 92 vient d'officialiser le (deuxième) retour de Chris Warren (1,76m, 32 ans en octobre) au sein de la formation francilienne. Le meneur de jeu originaire d'Orlando évoluait cette saison à Orman en Turquie - avec un ancien LNBer Elmedin Kikanovic - où il s'est encore montré intéressant (15 points à 43,3% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3,9 passes décisives pour 13,2 d'évaluation en 32 minutes).

"C’est une excellente nouvelle pour le club, il fait partie, pour moi, des joueurs historiques de Nanterre et il sort d’une grosse saison en Turquie à plus de 15pts de moyenne, se réjouit Pascal Donnadieu. C’est historique car il revient pour la 3e fois, il se sent vraiment comme chez lui ici et c’est une belle marque d’affection pour notre club. De mon côté, j’ai un feeling et une affection particulière avec Chris, on se connait par coeur et je suis très heureux de son retour ! "