Christian Mekowulu plaît à la SIG Strasbourg

Intérieur américano-nigérian (et donc cotonou), Christian Mekowulu (2,06 m, 25 ans) a réalisé une première saison professionnelle réussie, au point qu'elle ait fait écho auprès de nombreux recruteurs, alors qu'il n'évoluait qu'en modeste deuxième division italienne.

Auteur de 16,3 points à 48,3% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 12,4 rebonds, 0,8 passe décisive et 1,8 contre pour 21,4 d'évaluation en 34 minutes de moyenne avec l'équipe d'Orzinuovi (non loin de Brescia), l'ancien joueur de Tennessee State puis Texas A&M (NCAA) a tapé dans l'oeil de Sassari, Crémone et Strasbourg selon Spicchi D'Arancia. Il faut dire qu'avec son nouveau directeur sportif Nicola Alberani, la SIG a l'oeil sur ce qu'il se passe de l'autre côté des Alpes.

Intérieur très intense et athlétique, le natif de Lagos (Nigéria) a notamment réalisé une sortie à 32 points et 20 rebonds pour 51 d'évaluation.